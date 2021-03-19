Helikopterli trafik denetiminde 22 sürücüye ceza kesildi
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Helikopterli trafik denetiminde 22 sürücüye ceza kesildi

19.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:16

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, 22 sürücüye, 7 bin 88 lira ceza verildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, 22 sürücüye, 7 bin 88 lira ceza verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde Aksaray-Ankara, Aksaray-Konya ve Aksaray-Adana kara yollarında helikopterli denetim gerçekleştirildi.

Hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan 22 sürücüye, 7 bin 88 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Emniyet Amiri Hasan Bozdoğan, gazetecilere, Aksaray'ın, ulaşımda, Türkiye'de önemli bir kavşak görevinin bulunduğunu söyledi.

Trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak için yaklaşık 2 saat havadan trafik kontrolü yaptıklarını aktaran Bozdoğan, "Bu şekilde havadan kontrollerimiz zaman zaman gerçekleştirilecek." dedi.

Helikopterli trafik denetiminde 22 sürücüye ceza kesildi
Helikopterli trafik denetiminde 22 sürücüye ceza kesildi
Helikopterli trafik denetiminde 22 sürücüye ceza kesildi
Helikopterli trafik denetiminde 22 sürücüye ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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