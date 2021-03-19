Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı

19.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:37
Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı

Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı? AKSARAY'da helikopter ve drone destekli yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan 22 sürücüye 7 bin 88 lira para cezası uygulandı.

Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı

? AKSARAY'da helikopter ve drone destekli yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan 22 sürücüye 7 bin 88 lira para cezası uygulandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray –Adana, Konya, Ankara ve Nevşehir yolunda 2 saat kent trafiği havadan helikopter ve drone ile denetledi. Kontroller, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirildi.Aksaray'ın Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından biri olduğunu hatırlatan  Bölge Trafik Denetleme Şubesi Emniyet Amiri Hasan Bozdoğan, "Aksaray önemli bir kavşak noktası olması nedeniyle  Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığıyla koordineli bir şekilde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için yaklaşık 2 saat havadan trafik kontrolü yaptık. Denetimler sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüleri uyararak, gerekli ceza işlemlerini uyguladık. Bu şekilde havadan kontrollerimiz zaman zaman gerçekleştirilecek. Trafik düzeni ve güvenini sağlamak için tüm imkanlarımızla, büyük gayret ve kararlılıkla çalışmalarımıza ve denetimlerimize devam edeceğiz."diye konuştu. 

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 22 sürücüye 7 bin 88 lira idari para cezası uygulandı.

 (

Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı
Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı
Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı
Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı
Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı
Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı
Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:38:55. #1.15#
title