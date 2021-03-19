Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı

Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı? AKSARAY'da helikopter ve drone destekli yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan 22 sürücüye 7 bin 88 lira para cezası uygulandı.