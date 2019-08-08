Aksaray'da havza bazlı su sorunu masaya yatırıldı

08.08.2019 11:42

Aksaray Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Hamit Özkök, Konya Ticaret Borsası (KTB) Toplantı salonunda yapılan bölge istişare toplantısına katılarak Aksaray'ın havza bazlı su sorununu masaya yatırdı.

Yapılan toplantıya KTB Başkanı Hüseyin Çevik, bölge ticaret borsa başkanları ve ziraat odası başkanları katıldı. Toplantıda birçok konu karara bağlanırken bölgenin en önemli sorunu olan ve Aksaray Ticaret Borsası tarından hazırlanan dış havzalardan bölgeye su getirme projesi masaya yatırıldı. Aksaray Ticaret Borsası tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye aktarılan dış havzalardan su getirme projesi hakkında istişarelerde bulunuldu.

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla projeye başlanılacağını belirten Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, projenin öncelikle Aksaray'a, bölgeye ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan Özkök, "İnşallah Aksaray tarım ve hayvancılığının sürdürülebilmesi ve üreticilerimizin hak etikleri destekleri alması ile birlikte ekonomiye çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu vesile ile toplantıya iştirak eden borsa başkanlarımızı kutluyor ve ileride yapacağımız birçok projede birlik ve beraberlik içerisinde yer almaktan mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA