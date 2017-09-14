Aksaray'da hareketli dakikalar...Elindeki satırla tehditler savurdu



AKSARAY - Aksaray'da elinde satırla sokakta tehditler savuran bir kişi, vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir market önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, biriyle kavga ettiği öğrenilen bir vatandaş, elindeki satırla sokağa çıktı. Elindeki satırı sallayarak etrafa tehdit ve hakaretler savuran vatandaş, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılıyor. Mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de vatandaşı sakinleştirmeye çalışıyor. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıyan görüntüler böyle kaydedilirken, olayın akıbeti bilinmiyor.