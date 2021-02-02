Halk otobüsündeki doğumu gerçekleştiren UMKE personeli Doğan, tanık olduğu anları anlattı

Aksaray'da halk otobüsünde sancısı tutan hamile kadına doğum yaptıran Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personeli Edanur Doğan (24), mutluluk dolu dakikaları paylaştı.

Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün 17.35 sıralarında aldıkları halk otobüsünde doğum ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini söyledi.

Otobüse ulaştıklarında doğumun başladığını gördüklerini ve hemen müdahalede bulunduklarını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Kadının dördüncü çocuğuymuş. Bu gibi durumlarda doğum çok hızlı gerçekleşiyor. Bizim için çok güzel bir duyguydu. Bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağladık. Özellikle doğum olayları bizim gün içindeki yoğunluğumuzu alıp götürüyor. Annesine ismini koydunuz mu diye sorduk. Ekip arkadaşlarımızdan Burak ve Gökhan'ın adını koymasını rica ettik. Arkadaşlarımızın ismini koyarsanız çok mutlu oluruz dedik. Şu anda sağlıkları çok iyi maşallah. Sosyal medyada görüntüler bir anda yayınlandı. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bizler bir insanın hayata gözlerini açmasına vesile olduk. Sağ olsun Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştı. Bizleri çok mutlu etti. Onurlandık ve gurur duyduk. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz."

Olay

Evine gitmek üzere Ereğli Kapı Mahallesi'nden halk otobüsüne binen ve yolculuk sırasında doğum sancısı başlayan Ceylan K'nin durumunu fark edenlerin, 112 Acil Servis'i araması üzerine UMKE ekipleri müdahalede bulunmuştu.

İlk muayenede doğumun başladığını gören UMKE ekibinin çabalarıyla sağlıklı ve 3 kilo 60 gram ağırlığında bir erkek bebek dünya gelmişti. Anne Ceylan K. ve bebeği, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut