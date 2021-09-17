Aksaray'da halk otobüsleri ve motosikletler denetleniyor - Haberler
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Aksaray'da halk otobüsleri ve motosikletler denetleniyor

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Yerel

Aksaray'da halk otobüsleri ve motosikletler denetleniyor Aksaray'da polisin yaptığı uygulamalarda halk otobüslerinde yolcu sayısı, şoförlerin SRC belgesi ile motosiklet sürücüleri ve evrakları denetleniyor.

Aksaray'da halk otobüsleri ve motosikletler denetleniyor

AKSARAY - Aksaray'da polisin yaptığı uygulamalarda halk otobüslerinde yolcu sayısı, şoförlerin SRC belgesi ile motosiklet sürücüleri ve evrakları denetleniyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin 3 farklı noktasında halk otobüsleri ve motosikletler üzerinde denetimler devam ediyor. Şehrin trafik yoğunluğunun bulunduğu cadde ve sokaklarda polis ekiplerince kurulan denetim noktalarında durdurulan halk otobüslerinde şoföre ilk olarak yolcu sayısı sorulurken, vatandaşların trafik güvenliği açısından şoförlerin SRC belgeleri de sorgulanıyor. Pandemi kurallarının hatırlatıldığı halk otobüslerinde sürücülere maskesiz ve ayakta seyahat edecek olan yolcuları almaması yönünde uyarılar yapılıyor. Diğer yandan ise kentin trafik yoğunluğunun olduğu noktalarda motosikletler durduruluyor. İlk olarak sürücülerin kask denetimi yapılıyor. Daha sonra motosikletlerin tescil evrakları ve sürücü evrakları kontrol ediliyor. Kural ihlalinde bulunan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

40 Halk otobüsü denetlendi

Aksaray'ın trafikteki en yoğun noktalarından olan Ankara Caddesinde 1 ekip görev aldı. Aksaray'ın birçok noktasına seyahat eden otobüslerin hareket ettiği nokta olan Kurşunlu Camii önünde yolcuların binişi öncesi otobüs şoförlerinden azami yolcu sayısı bilgileri alındı. Denetim esnasında şoförlerin tablet üzerinden kimlik ve ehliyet sorgulaması gerçekleştirilirken, SRC belgeleri de kontrol edildi. 40 halk otobüsünün incelendiği denetimlerde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, sürücüler diğer noktalar için uyarıldı.

25 motosiklet denetlenirken, 1 motosiklet trafikten men edildi

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda en çok motosikletler üzerinde duruldu. Trafik yoğunluğu içerisinde kask takmayan, tescilsiz motosiklet kullanan, ters şeritte ilerlemeye çalışan ve motosikletin tesciline engel olacak değişikliklerde bulunan sürücüler durduruldu. 25 motosikletin incelendiği denetimlerde sürücülerin ilk olarak kask takıp takmadığı tespit edilirken, motosikletin tescil ve sürücülerinin evrakları kontrol edildi. Motosiklet denetimlerinde durdurulan Hasan S.'ye ait motosikletin plakasının olmadığı tespit edilirken, yapılan incelemede aynı motosikletin tescil kaydının olmadığı da tespit edildi. Trafikten men edilen motosiklet çekici marifetiyle 7 Emin Deposuna gönderildi.

Aksaray'da halk otobüsleri ve motosikletler denetleniyor

Aksaray'da halk otobüsleri ve motosikletler denetleniyor

Aksaray'da halk otobüsleri ve motosikletler denetleniyor

Aksaray'da halk otobüsleri ve motosikletler denetleniyor
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Haber: Aksaray'da halk otobüsleri ve motosikletler denetleniyor - Haberler
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