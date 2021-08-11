Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda K.P. (42) ve C.G. (36) gözaltına alındı.
K.P'nin 6 yıl 3 ay, C.G'nin ise 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut