Aksaray'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. (43) gözaltına alındı.
Hükümlü, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.