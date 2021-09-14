Aksaray'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Aksaray'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. (43) gözaltına alındı.

Hükümlü, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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