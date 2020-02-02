Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

02.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:30
Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Suat (25) idaresindeki 34 ES 4092 plakalı otomobil ile Eren Öztürk (46) yönetimindeki 51 HF 998 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Ankara karayolu Somuncu Baba kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Keskin, araçlardaki Yasemin (37), Muhammed Mustafa (12) ve Cumalı Huy (17), Yasemin (41) ve Esma Uzel (14) ile Nebahat Altınsoy (35) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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