Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

26.08.2019 10:30
Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Zülküf Can (54) idaresindeki 06 FH 5522 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Adana kara yolunun 29. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Canan (34), Abdurrahman (79), Defne (12) ve Damla Can (8) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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