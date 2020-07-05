Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü
Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
05.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:32
Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Adem Kılıç (26) idaresindeki 42 EJR 77 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Ortaköy kara yolu Ortaköy girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sürücü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA