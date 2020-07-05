Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Adem Kılıç (26) idaresindeki 42 EJR 77 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Ortaköy kara yolu Ortaköy girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA