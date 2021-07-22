Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 43. kilometresi Altınkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Hakan B. (41) idaresindeki 06 PRT 87 plakalı Renault marka otomobil, Ankara istikametinden Aksaray istikametine seyreden Halil A. (55) idaresindeki 34 YT 2719 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil refüjdeki bariyerlere çarparken, hafif ticari araç ise takla attı. Sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Z.D.B. (13), Zinet A. (49), S.K. (13), F.B. (11) ve Gültaze B. (41) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yola fırlayan çocuğa taksi çarptı
Yola fırlayan çocuğa taksi çarptı
Taksinin çarptığı çocuk, metrelerce öteye savruldu! Feci kaza saniye saniye kamerada
Taksinin çarptığı çocuk, metrelerce öteye savruldu! Feci kaza saniye saniye kamerada
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Neslihan Atagül Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Metin Oktay Mehmet Topal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 13:27:22. #1.15#

title