Aksaray'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi
Haberler » Güncel » Aksaray'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi - Haber

Aksaray'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi

Aksaray'da kaçak yollarla yurda sokulan 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

03.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:54
Aksaray'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi

'da kaçak yollarla yurda sokulan 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

Aksaray ekipleri, E-90 kara yolu üzerindeki kontrolde, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 19 koli içerisindeki 18 bin gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirdi.

Araçtaki M.P. (46) ve E.P. (19) ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler