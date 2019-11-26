Aksaray'da gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

26.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:03

Aksaray'da, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen "Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.

Aksaray Üniversitesi Arama Kurtarma Eğitim Alanında yapılan tatbikata, Aksaray İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılay, 112 Acil Servis ekipleri, AFAD gönüllüleri, çeşitli kuruluşlar ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 383 kişi katıldı.

Senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Aksaray Üniversitesi yerleşkesi olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yoğun hasara neden olduğu ihbar edildi. Olası afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi, ekipler göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı.

Yaralı kurtarılan afetzedeler, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "26 hizmet gurubumuzun hepsi burada görevli. 61 ekip ve 383 kişiyle tatbikatımızı başlattık. Akşama tadar tatbikatlarımız devam edecek." dedi.

Tatbikatta enkaz arama kurtarma, KBRN, mobil hastane, çadır kent alanı gibi faaliyetler sergileyeceklerini dile getiren Türkmen, "Tatbikat ve eğitim çok önemli. Ekiplerimizin eğitim süreçleri tamamlandı. Tatbikatla da bu eğitimlerin amaca ulaşıp ulaşmadığına bakıyoruz. Amacımız, kentte büyük bir afet olduğunda, hızlı bir şekilde etkin bir afet yönetimi yaparak alanı çok iyi kontrol ve koordine edip, alandaki çalışmaları hızlı bir şekilde sonuçlandırmak." diye konuştu.

Türkmen, "Çok sayıda ekibimiz yer alıyor. Birbirini bağlayan bir zincir halkası gibi bir çalışma. Burada önemli olan zincir halkamızdan bir tanesini zayıflatmamak veya koparmamak. Bizler de bu eğitimlerle bu zincir halkasının devamını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA