Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
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Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı

Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da İl Afet Müdahale Planı kapsamında sağlık, güvenlik, yangın ve arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı,Aksaray'da olası bir afete hazır olmak için Aksaray Valiliği İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Afet Müdahale Planı"...

Aksaray'da İl Afet Müdahale Planı kapsamında sağlık, güvenlik, yangın ve arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı,

Aksaray'da olası bir afete hazır olmak için Aksaray Valiliği İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Afet Müdahale Planı" kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerin ardından tatbikat gerçekleştirildi. Olası herhangi bir afet durumunda eksiksiz ve başarılı bir çalışma oluşturulması için gerçekleştirilen tatbikata AFAD, emniyet, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, jandarma ekipleri katıldı. 6.0 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu ile başlayan tatbikatta olay yerine intikal eden ekipler ilk olarak arama kurtarma çalışması yaptı. Yangın, kimyasal gaz sızıntı müdahalesi, kuyudan kurtarma, trafik kazası, yüksekte mahsur kalanların kurtarılması, alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında devam eden tatbikatta tüm ekipler görevlerini adeta gerçeği aratmadan başarıyla tamamladı.

Aksaray Üniversitesi yerleşkesi AFAD eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikat ile ilgili bilgiler veren AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, "Aksaray İl Afet Müdahale Planı kapsamında alan tatbikatı yaptık. Burada, ilimizde afetlerden sonraki arama kurtarma çalışmalarında görevli olan ekiplerimiz var. Bunun içerisinde Aksaray AFAD var, UMKE var, itfaiyemiz var. Birimlerimizde görevli, arama kurtarmadan sorumlu arkadaşlarımız adres üzerinden verilen olaylara alanda müdahale etti. Aynı zamanda buradaki afeti biz Afat Yönetim Karar Destek Sistemi ile de destekledik, oradan yönettik. Buradaki amacımız ilimizde yaşanabilecek bir afettin sonraki özellikle arama kurtarma faaliyetleri, altyapı ve üst yapı faaliyetleri, güvenlik, barınma gibi birçok alanda, 26 alanda ilimizdeki yapmış olduğumuz plan hazırlıklarını burada denedik. Dolayısıyla planımızın yanında afet yönetimi afetlerde karar verme mekanizması ve bu çalışmaların alana yansımasını burada test ettik. Bu test sonucunda gördüğümüz aksaklıklar var, bu aksaklıkları tespit ettik. Tatbikatımızın asıl amacı da buydu zaten. Bu aksaklıkları tespit edip bundan sonraki çalışmalarımızda bu aksaklık ve eksikleri düzelteceğiz" dedi. - AKSARAY

Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı
Aksaray'da gerçeği aratmayan afet müdahale tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan işçiyi, kepçeyle taşıdılar
Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan işçiyi, kepçeyle taşıdılar
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