Aksaray'da gecenin güven timleri bekçilerle sokaklar daha güvenli

27.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:27

Geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanması amaçlı 2016 yılında başlayan çarı ve mahalle bekçileriyle artık sokaklar daha güvenli.



Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yaklaşık 70 çarşı ve mahalle bekçisi 48 mahallede görev alıyor. Mahalle ve çarşılarda yaya olarak görev yapan ve suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanması kapsamında çalımalar yapan çarşı ve mahalle bekçileriyle sokaklar daha güvenli. Birçok olaya karşı etkin caydırıcılık rolü üstlenen bekçiler yaptıkları uygulamalarla da güvenliği sağlıyor. Polisin iş ve işlemlerinde de yardımcı unsur olarak görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, suçun önlenmesi için gece boyunca yaya devriye olarak görev yapıyor. Suçun önlenmesi, meydana gelen suçun şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanması konularında etkin rol üstlenen çarşı ve mahalle bekçileri sokaklarda vatandaşa güven veriyor. Çarşı ve mahallelerde hemen her vatandaşı sorgulayan, şüpheli görülen durum ve olaylara müdahale eden mahalle bekçileri vatandaşlardan da büyük beğeni topluyor. Vatandaşlar bekçilerin uygulamalarının son derece önemli ve güvenli olduğunu belirterek uygulama ve çalışmaların devam etmesini temenni ettiklerini kaydetti. - AKSARAY

Kaynak: İHA