Aksaray'da Geçen Yıl Bin Ton Bal Üretildi

Aksaray Arıcılar Birliği Başkanı Refik İçli, geçen yıl il genelinde bin ton bal üretimi yapıldığını bildirdi.

İçli,, Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i ziyaret ederek, ildeki arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Aksaray'da arıcılık ve bal üretimini geliştirmek amacıyla Aksaray ve Hacettepe üniversiteleri ile Aksaray Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğiyle "Hasandağı Balı" adıyla coğrafi işaret belgesi almak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Hasandağı bölgesindeki üretimi, tıpkı Anzer balı gibi tescillemek istediklerini aktaran İçli, 2017 yılında Aksaray'da 400 tonu yerli üretici, 600 tonu gezginci üretici olmak üzere bin ton bal üretimi gerçekleştirildiğini aktardı.

İçli, Aksaray'ın ayçiçeği balında Türkiye'nin üçüncü üretim bölgesi olduğunu da belirterek, Vali Pekmez'e destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Pekmez de Aksaray'ın sahip olduğu bitki çeşitliliğine işaret ederek, bal üretiminin daha da arttırılabileceğini belirtti.