Aksaray'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
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Aksaray'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Aksaray'da sosyal medya üzerinden yapılan fuhuş reklam ve pazarlığını takibe alan polis ekipleri yaptıkları operasyonla 1'i kadın 3 kişiyi suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.

05.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:00
Aksaray'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Aksaray'da sosyal medya üzerinden yapılan fuhuş reklam ve pazarlığını takibe alan polis ekipleri yaptıkları operasyonla 1'i kadın 3 kişiyi suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.


Operasyon, Taşpazar Mahallesi'nde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden fuhuş reklamı ve pazarlığı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ve yorumları takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilerin kimliklerine ve adreslerine ulaşan ekipler belirlenen ikamet adresini de takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan polis, adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda K.Y. ( 27) isimli kadın, bu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlenen Ö.B. (19) ve günübirlik ev kiralayan D.Y. (30) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülen şüphelilerden Ö.Y.'nin K.Y.'yi fuhşa teşvik ederek, aracılık yaptığı ve zorladığı öne sürüldü. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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