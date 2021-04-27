Aksaray'da freni boşalan kamyonun çarpması sonucu duvarı yıkılan evdeki çocuk yaralandı
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Aksaray'da freni boşalan kamyonun çarpması sonucu duvarı yıkılan evdeki çocuk yaralandı

Aksaray'da freni boşalan kamyonun çarpması sonucu duvarı yıkılan evdeki çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan asfalt yüklü kamyonun çarptığı evdeki çocuk yaralandı.

Aksaray'da freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan asfalt yüklü kamyonun çarptığı evdeki çocuk yaralandı.

Ayhan K. idaresindeki 68 DV 956 plakalı asfalt yüklü kamyon, Zafer Mahallesi 6808 Sokak'ta yol onarım sırasında arızalandı.

Freni boşalarak hareket eden ve sürücüsünün durduramadığı araç, park halindeki otomobile ardından bir eve çarptı. Kazada, duvarı yıkılan evdeki Can Polat Kartal (12) yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hasar gören ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ev sahibi Cemile Kartal, gazetecilere, içeride bulaşık yıkadığı sırada çok büyük bir gürültü geldiğini ve evin sallandığını söyledi.

Bahçede çocuklarının olduğunu ve öldüklerini sandığını anlatan Kartal, "Çok korktum. Evim yıkılmış. Çocuğumun bir tanesi bacağından yaralandı. Çocuğumu hastaneye götürdüler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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