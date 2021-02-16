Foseptik çukuruna düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Foseptik çukuruna düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı

16.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:11

Aksaray'da, foseptik çukuruna düşen inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray'da, foseptik çukuruna düşen inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde Alper Sevgin'e ait inek, evinin arkasında bulunan 3 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.

Hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Sevgin, durumu itfaiye ve AFAD'a bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çukurun etrafını iş makinesiyle genişleterek 1 saatlik çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden çıkardı.

Veteriner hekim tarafından kontrol edilen inek, sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibi Sevgin, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Foseptik çukuruna düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Foseptik çukuruna düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Foseptik çukuruna düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Foseptik çukuruna düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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