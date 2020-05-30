Aksaray'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü
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Aksaray'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

Aksaray'da evinin foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Aksaray'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü
30.05.2020 23:05 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:05

Aksaray'da evinin foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yenikent beldesinde evinin bahçesinde oynayan Ramazan Yiğit Dinç (3), foseptik çukuruna düştü.

Çocuğun düştüğünü gören baba Selçuk Dinç, kendi imkanlarıyla oğlunu çıkardı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dinç, burada hayatını kaybetti.

Anne Bahar ve baba Selçuk Dinç, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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