Aksaray'da foseptik çukuruna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da foseptik çukuruna düşen at itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Aksaray'da foseptik çukuruna düşen at itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde boş bir arazide hayvanlarını otlatan vatandaşlar bir atın foseptik çukuruna düştüğünü gördü.
Atı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, çukuru genişleterek atı bulunduğu yerden çıkardı.
Temizlenen at, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut