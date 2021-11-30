AKSARAY'DA FIRTINA İNŞAATIN ÖNÜNDE İSTİFLENEN STRAFORLARI HAVAYA UÇURDU

AKSARAY'da etkili olan fırtına nedeniyle bir inşaatın önünde istiflenen straforların havada uçuşması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tacin Mahallesinde meydana geldi. Kentte zaman zaman saatteki hızı 70 kilomtereyi bulan fırtına nedeniyle bir inşaatın önüne istiflenen straforlar uçtu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.