Aksaray'da firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı
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Aksaray'da firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Aksaray'da firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da firari olarak aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da firari olarak aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.Ç. (45) isimli şüphelinin bulunduğu yer, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla şüpheli İ.Ç. saklandığı evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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