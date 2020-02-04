Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

04.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:16
Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı yakalandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.D. (38), M.C.A. (27), M.A. (40), M.Z. (33) ve A.Ü'yü (29) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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