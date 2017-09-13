Aksaray'da FETO/PDY operasyonu: 8 gözaltı



AKSARAY'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 kişinin örgütün 'Bylcok' adlı şifreli haberleşme programını kullandığını belirlendi. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için da çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nü götürüldü.