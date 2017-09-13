Aksaray'da Feto/pdy Operasyonu: 8 Gözaltı

AKSARAY'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 kişinin örgütün kriptolu cep telefonu uygulamısı 'ByLcok' kullandığı belirlendi. Bunun üzerine bu sabah daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nü götürüldü. - Aksaray