Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda A.E. (55), İ.Ç. (59), A.A. (47), N.P. (43), F.P. (44) ve A.Ç. (42) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut