Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 eski öğretmen tutuklandı
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Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 eski öğretmen tutuklandı

11.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:34
Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 eski öğretmen tutuklandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 eski öğretmen tutuklandı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 eski öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Kent merkezinde 3 adrese düzenlenen operasyonda, eski öğretmenler M.Ö. (48), M.E. (46) ve İ.D. (43) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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