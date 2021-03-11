Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 eski öğretmen tutuklandı
11.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:34
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 eski öğretmen tutuklandı.
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 eski öğretmen tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
Kent merkezinde 3 adrese düzenlenen operasyonda, eski öğretmenler M.Ö. (48), M.E. (46) ve İ.D. (43) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut