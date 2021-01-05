Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

05.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:53
Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda, İ.K. (49) ve M.B. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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