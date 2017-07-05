Aksaray'da Fetö Operasyonu: 8 Polis Gözaltına Alındı

AKSARAY'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında aralarında ihraç edilen ve açığa alınanlarında olduğu 8 polis memuru gözaltına alındı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2'si ihraç, 3'ü açığa alınan ve 4'ü de halen görevde olan 9 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine polis tarafından bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 polis memuru gözaltına alındı. 1 polis memurunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Aksaray