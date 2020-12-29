Aksaray'da evlerden ziynet eşyası ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Aksaray'da evlerden ziynet eşyası ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

29.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:30
Aksaray'da evlerden ziynet eşyası ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Aksaray'da ikametlerden ziynet eşyası ve motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da ikametlerden ziynet eşyası ve motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ikametten ziynet eşyası ve motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından hırsızlık zanlısının Muhammet K. (19) olduğunu tespit etti.

44 suçtan dosyası bulunan ve cezaevinden izinli çıkan Muhammet K, Fatih Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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