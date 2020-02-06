Aksaray'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi
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Aksaray'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

06.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:14
Aksaray'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

'ın Ortaköy ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Harmandalı köyünde yalnız yaşayan Fadimana Konar'ın (92) müstakil evinde yangın çıktığını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen Konar, sağlık ekiplerince Ağaçören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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