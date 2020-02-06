Aksaray'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

06.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:14

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Harmandalı köyünde yalnız yaşayan Fadimana Konar'ın (92) müstakil evinde yangın çıktığını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen Konar, sağlık ekiplerince Ağaçören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA