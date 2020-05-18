Aksaray'da evin duvarına çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Aksaray'da bir evin duvarına çarparak devrilen otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Aksaray'da bir evin duvarına çarparak devrilen otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Emrah Akça idaresindeki 68 ABK 032 plakalı otomobil, Sağlık Köyü girişinde yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Fatmanur Hüyük olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Akça yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akça'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA