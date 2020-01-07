Aksaray'da etkili olan rüzgar mandıranın çatısını uçurdu
Haberler » Güncel » Aksaray'da etkili olan rüzgar mandıranın çatısını uçurdu - Haber

Aksaray'da etkili olan rüzgar mandıranın çatısını uçurdu

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir mandıranın çatısı uçtu.

07.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:12
Aksaray'da etkili olan rüzgar mandıranın çatısını uçurdu

'ın ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir mandıranın çatısı uçtu.

İlçeye bağlı köyünde aniden etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Rıza Onay'a ait mandıranın çatısı uçtu. Parçalanan çatının tahta ve saç malzemeleri, çevreye düştü.

Ekipler, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından zarar gören yerlerin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler