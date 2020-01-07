Aksaray'da etkili olan rüzgar mandıranın çatısını uçurdu
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir mandıranın çatısı uçtu.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir mandıranın çatısı uçtu.
İlçeye bağlı Kızılkaya köyünde aniden etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Rıza Onay'a ait mandıranın çatısı uçtu. Parçalanan çatının tahta ve saç malzemeleri, çevreye düştü.
Ekipler, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından zarar gören yerlerin tespiti için çalışma başlattı.