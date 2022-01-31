Aksaray'da etkili olan kar nedeniyle hamile ve engellilere 1 gün idari izin - Haberler
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Aksaray'da etkili olan kar nedeniyle hamile ve engellilere 1 gün idari izin

AA, Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da etkili olan kar nedeniyle hamile ve engellilere 1 gün idari izin

Aksaray'da etkili olan kar ve buzlanma sebebiyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilere bugün idari izin verildi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da etkili olan kar ve buzlanma sebebiyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilere bugün idari izin verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 31 Ocak'ta idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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