Aksaray'da eşini av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Aksaray'da eşini av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Aksaray'da eşini av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ekrem A. (61), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Cennet A'yı (60) tüfekle vurdu.

Ekrem A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut