Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu
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Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu

16.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:05
Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu

AKSARAY'da, mevsiminden önce çiçeklenen ağaçlar, kar yağışıyla beyaza büründü.

AKSARAY'da, mevsiminden önce çiçeklenen ağaçlar, kar yağışıyla beyaza büründü. 

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Bazı mahallelerde kar kalınlığı, yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından ara sokaklarda, otomobillerin ve erken çiçek açan ağaçların üzerleri beyaza büründü. Hava sıcaklığı ise eksi 2 derece olarak ölçüldü. Aksaray Belediyesi ve Karayolları ekipleri, gece boyunca yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye ekipleri de duraklar ile kaldırımlardaki biriken karları temizledi.Öte yandan ay başından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle çiçek açan kayısı ağaçları da kar altında kaldı.

 


Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu
Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu
Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu
Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu
Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu
Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu
Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu
Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu
Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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