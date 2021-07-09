Aksaray'da elektronik eşya ve bisiklet çaldığı öne sürülen 7 zanlı tutuklandı
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Aksaray'da elektronik eşya ve bisiklet çaldığı öne sürülen 7 zanlı tutuklandı

Aksaray'da elektronik eşya ve bisiklet çaldığı öne sürülen 7 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ve bisiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ve bisiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile bisiklet hırsızlıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından, şüphelilerin A.S.U (23), İ.Ç. (27), B.D. (26), M.E. (26), F.A. (42), S.Ş. (25) ve İ.T. (28) olduğunu tespit eden ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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