Aksaray'da elektrikli soba yangına neden oldu
Haberler » 3. Sayfa » Aksaray'da elektrikli soba yangına neden oldu - Haberler

Aksaray'da elektrikli soba yangına neden oldu

Aksaray'da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

10.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:05
Aksaray'da elektrikli soba yangına neden oldu

'da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Kılıçaslan Mahallesi 1347. Sokak'ta bulunan 2 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ısınmak içi elektrikli soba kullanan yabancı uyruklu aile, sobayı yaktıktan sonra odadan ayrıldı. Yanan elektrikli soba bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden halıya düştü. Halıdan başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sararken, dumanları fark eden ev sahibi Milad Rastak (34) ailesiyle birlikte evden çıkarak durumu ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler