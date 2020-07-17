Aksaray'da elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı
Aksaray'da saman yüklü kamyon, elektrik tellerine temas edince çıkan yangında hasar gördü.
17.07.2020 21:03 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:32
Aksaray'da saman yüklü kamyon, elektrik tellerine temas edince çıkan yangında hasar gördü.
Osman Yıldız'ın (27) kullandığı 68 AD 280 plakalı saman balyası yüklü kamyon merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde elektrik tellerine temas etti.
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına yol açtı.
Sürücü Yıldız, yangını fark edip, aracını park etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, saman balyaları yandı, kamyonda hasar oluştu.
Kaynak: AA