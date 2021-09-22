Aksaray'da ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı - Haberler
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Aksaray'da ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı

AA / Adem Koçak - Haberler | Güncel
Aksaray'da ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı

Aksaray'da 210 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruş oldu.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 210 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruş oldu.

Aksaray Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekmek üretim girdilerindeki artış karşısında aldıkları zammın az olduğunu söyledi.

130 liradan satılan 1 torba un fiyatının 190 liraya yükseldiğini anlatan Altınsoy, şöyle konuştu:

"Ekmek üretiminde ana maliyet unsurları un, doğalgaz, petrol ürünleri gelmekte. Doğalgaza yüzde 40, elektriğe yüzde 29 zam yapıldı. Akaryakıta da ayrıca zamlar yapıldı. Bunlar en önemli gider kalemlerini oluşturuyor. 1 yıllık maliyet artışı karşısında aldığımız zam dahi yeterli değil. Alınan kararla kentte 1 lira 50 kuruştan satılan 210 gram ekmek fiyatı 1 lira 75 kuruş yapıldı. Halk ekmek fiyatı da 1 lira 15 kuruştan 1 lira 40 kuruşa yükseldi.

Altınsoy, zam oranının belirlenmesinde çevre illerde satılan ekmek fiyatlarının da araştırıldığını kaydetti.

AA / Adem Koçak - Son Dakika Haberleri
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