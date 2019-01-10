Aksaray'da Eğitime Bir Gün 'Kar' Arası

Aksaray'da Eğitime Bir Gün 'Kar' Arası

AKSARAY'da, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Aksaray'da Eğitime Bir Gün 'Kar' Arası

AKSARAY'da, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - Aksaray

Kaynak: DHA
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