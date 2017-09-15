Aksaray'da Eğitimcilere Fetö Operasyonu: 40 Gözaltı

AKSARAY merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında okul müdür ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 71 öğretmenden 40'ı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin aranması sürüyor.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu ileri sürülen, aralarında okul yöneticilerinin de bulunduğu 71 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün milli eğitim yapılanmasına yönelik Aksaray merkezli Mersin, Kayseri ve Bolu'da daha önce belirlenen 71 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şu ana kadar aralarında kadınların da bulunduğu 40 öğretmen gözaltına alındı. 31 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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