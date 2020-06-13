Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerini etkiledi Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerini etkilediAKSARAY'da öğleden sonra başlayan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerini etkiledi

AKSARAY'da öğleden sonra başlayan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Güzelyurt ilçesinde 14.00 sıralarında Güzelyurt ilçesinde etkili olan dolu, ekili arazilerde zarara neden oldu. Buğday ve arpa ekili araziler de kısmen zarar oluşurken, 10 dakika süren yağışın ardından Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladı.

Kaynak: DHA