Aksaray'da dolu, ekili alanlara zarar verdi Aksaray'da dolu, ekili arazilerde zarara neden oldu.

Aksaray'da dolu, ekili arazilerde zarara neden oldu.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan sağanak, Güzelyurt ilçesi ve Ihlara beldesinde yerini doluya bıraktı.

Arpa, buğday, çerezlik kabak ve fasulye ekili 8 bin dekar alanda zarar oluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başladı.

Kalebalta köyü sakinlerinden Ahmet Çayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, misket büyüklüğünde dolunun etkili olduğunu, yağışın şiddetinden otomobili bile kullanamadıklarını söyledi.

Dolunun tüm köyün arazisine zarar verdiğini anlatan Çayır, "Yaklaşık 9-10 dakika yağış oldu. Öyle bir yağdı ki olduğumuz yerde kaldık. Tarlalarımızı kontrol ediyoruz. Birkaç köyümüzün arazilerinde çok büyük zararlar var. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Babakonağı köyünden Mehmet Şimşek ise şiddetli dolunun buğday ekili tarla ve bahçelere zarar verdiğini belirterek, "Çiftçilerimiz çok mağdur. Zarar tespit çalışması yapılması gerekiyor. Devletimizden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA