Aksaray'da doğum sancıları başlayan kadının yardımına ekipler yetişti
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Aksaray'da doğum sancıları başlayan kadının yardımına ekipler yetişti

17.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:58
Aksaray'da doğum sancıları başlayan kadının yardımına ekipler yetişti

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı başlayan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı başlayan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Gökkaya köyünde oturan 9 aylık hamile Sevgi Coşkun'un doğum sancılarının artması nedeniyle 112 Acil Servisten yardım istendi.

Köye giderek Sevgi Coşkun'u alan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, köy çıkışında yoldan çıkarak kara saplandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen UMKE, AFAD ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ambulansı bulunduğu yerden çıkardı.

Yoğun kar ve tipiye rağmen yolu açan ekipler, hamile Coşkun'u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Hamile kadının kocası Emrah Coşkun, gösterdikleri gayretlerden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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