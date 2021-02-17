Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

AKSARAY'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan Niğde'ye giden Veli Erdem (42) idaresindeki 06 LPP 51 plakalı yolcu otobüsü, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralı yolculardan Kahraman Er, otobüsün tipi ve buzlanma nedeniyle bir anda kaydığını söyledi. Şarampole devrildikten sonra aracın içerisinde beklediklerini anlatan Er, "Otobüsün camını kırdık. Çıkış noktası oluşturduk. Oradan bizi kurtardılar" diye konuştu. Abdullah Safari ise Ankara'dan Aksaray'a geldiğini otobüsün devrildiğini kaydetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ