Aksaray'da devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yola devrildi.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yola devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Sağlık köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikleti ile Aksaray istikametine seyreden 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Nahit B. bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletle birlikte yola düştü. Motosikletin devrilmesi ile altında kalan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA