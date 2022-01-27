Aksaray'da devrilen iş makinesinde yaralanan işçiyi AFAD kurtardı - Haberler
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Aksaray'da devrilen iş makinesinde yaralanan işçiyi AFAD kurtardı

AA, Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da devrilen iş makinesinde yaralanan işçiyi AFAD kurtardı

Aksaray'da kar temizliği yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu yaralanan işçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kar temizliği yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu yaralanan işçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.

Mesut Bozkıl (50) idaresindeki greyder, Taşpınar Beldesi yakınlarında kar temizliği yaptığı sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

AFAD ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından yaralı Bozkıl, sıkıştığı iş makinesinden çıkartıldı.

Yaralı Bozkıl, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aksaray'da devrilen iş makinesinde yaralanan işçiyi AFAD kurtardı

Aksaray'da devrilen iş makinesinde yaralanan işçiyi AFAD kurtardı

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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